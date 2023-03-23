Stefan Kuntz'un zor tercihi!

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u, eleme maçları öncesinde zor bir tercih bekliyor.



Hem sezon içerisinde hem de kampta gösterdikleri performanslarından dolayı kalecilerin ortaya koyduğu futbol göz dolduruyor... Bu doğrultuda Kuntz, kalede Uğurcan Çakır, Mert Günok ve Altay Bayındır üçlüsünden birini tercih edecek. Deneyimli çalıştırıcının henüz kararını vermediği ve tercihini ise maç gününde açıklayacağı bilgisine ulaşıldı.



MERT GÜNOK'UN YÜKSELİŞİ



Mert, Beşiktaş'ta eldivenleri Ersin'den devraldıktan sonra müthiş bir performans sergiledi. Deneyimli eldiven, eski günlerine geri dönüş sinyali verirken Milli Takım'a kadar yeniden yükselmeyi başardı.



UĞURCAN ÇAKIR İSTİKRARLI



Trabzonspor'un kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Uğurcan, bu sezon da istikrarlı grafiğini koruyor. Başarılı kaleci, Alman teknik adamın en güvendiği isimlerden biri.



ALTAY BAYINDIR KENDİNİ BULDU



Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Altay Bayındır, sezon başında zaman zaman eleştiri oklarının hedefi oldu. Fakat Altay, sezonun ilerleyen bölümlerinde yeniden kendini bularak Milli Takım için en güçlü kaleci adaylarından biri haline geldi.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ