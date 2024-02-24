Stanimir Stoilov: 'İlk yarıda gerçekten iyiydik''

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, 3-0 kazanılan Adanaspor maçının ardından konuştu.



Stanimir Stoilov, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ifade etti.



İlk yarıda iyi oynayarak golleri bulduklarını aktaran Stoilov, şunları kaydetti:



"İkinci yarıda rakibe fazla inisiyatif verdik, fırsatlar yakaladılar. Biz, kulübümüz, takım ve taraftarlarımız için her zaman çok sıkı çalışmalı ve hem ofansif hem defansif anlamda her şeyi çok iyi yapmalıyız. İlk yarıda gerçekten iyi oynadık. Biraz ikinci yarıyla ilgili hayal kırıklığına uğradım diyebilirim. Futbol stratejimizi ve planlarımızı sürekli sahaya yansıtmamız için devamlılık çok önemli. Bu devamlılığı strateji, futbol sistemimiz ve organizasyonumuz anlamında 90 dakika sürdürmemiz gerekiyor."





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