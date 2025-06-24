San Antonio Spurs, Philadelphia 76ers ile geçirdiği başarılı sezonun ardından serbest oyuncu konumuna gelen Guerschon Yabusele ile ilgilenen takımlar arasında.HoopsHype'tan Michael Scotto'nun haberine göre Spurs, Fransız forveti kadrosuna katmak isteyen öncelikli adaylardan biri.29 yaşındaki Yabusele, geçtiğimiz sezon 70 maçta forma giyip 43'ünde ilk beş başladı. Maç başına 11.0 sayı, 5.6 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları yakalarken; %50.1 saha içi, %38.0 üçlük isabetiyle verimli bir sezon geçirdi.Sixers sezonu 24–58'lik dereceyle tamamlarken play-off dışında kaldı, ancak Yabusele istikrarlı performansıyla dikkat çekti. Oyuncunun geçen yaz imzaladığı 2 milyon dolarlık kontrat sonrası bu yaz ciddi bir maaş artışı bekleniyor.Philadelphia, oyuncunun "Early Bird" haklarına sahip olsa da, Kelly Oubre Jr., Andre Drummond ve Eric Gordon'ın oyuncu opsiyonlarını kullanması, maaş sınırı esnekliğini azaltıyor.Ayrıca, Adem Bona'nın rotasyonda daha fazla süre alması durumunda uzun rotasyonunun kalabalıklaşması bekleniyor. Yabusele'nin dış şut tehditi, savunma esnekliği ve fiziksel yapısı modern basketbol sistemlerine uygun bulunduğu için birçok takımın radarında olduğu bildirildi.Spurs ise 7'4 boyundaki yıldız adayı Victor Wembanyama'nın etrafında yeniden yapılandırma sürecinde. Yabusele, kısa süre önce yaptığı açıklamada NBA'de kalmak istediğini ve serbest oyuncu döneminde doğru ortamı arayacağını söyledi.