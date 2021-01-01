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Spurs'e göre Derrick White, sezonu kapattı

San Antonio Spurs başantrenörü Gregg Popovich, Spurs ekibinin sağ ayak bileğinden sakatlanan oyuncusu Derrick White'ın bu sezon tekrar oynamasını beklemediğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
San Antonio Spurs başantrenörü Gregg Popovich, Spurs ekibinin sağ ayak bileğinden sakatlanan oyuncusu Derrick White'ın bu sezon tekrar oynamasını beklemediğini açıkladı.

White bu sakatlığı, Washington Wizards karşısında Pazartesi gecesi oynanan maç sırasında bir şutu savunmaya çalışırken, Spurs pivotu Jakob Poeltl'in ayağına ters bir şekilde bastıktan sonra geçirerek oyunu terk etmek zorunda kalmıştı. Spurs, White'a bir MR çekilip çekilmediğini doğrulamamıştı.

Colorado çıkışlı oyuncu, sezon öncesi ayak parmağı sakatlığı dahil olmak üzere, ayak rahatsızlığı ve ligin sağlık ve güvenlik protokollerinden ötürü kadro dışı kaldığı süreyle beraber, bu sezon halihazırda 24 maç kaçırmıştı.

White, bu sezon oynadığı 36 maçta 15.4 sayı ve 3.5 asist ortalamalarına sahipti.


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