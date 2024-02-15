Sporting Lizbon'dan İsviçre'de gövde gösterisi!

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Sporting Lizbon, Young Boys'u deplasmanda mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Sporting Lizbon'dan İsviçre'de gövde gösterisi!
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15 Şubat 2024 22:47
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda İsviçre temsilcisi Young Boys ile Portekiz ekibi Sporting Lizbon karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla konuk ekip Sporting Lizbon oldu.

Sporting'e galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Aurele Amenda (kendi kalesine), 41. dakikada Viktor Gyökeres (penaltı) ve 48. dakikada Gonçalo Inacio kaydetti.

Young Boys'un tek golü 42. dakikada Filip Ugrinic'ten geldi.

Ev sahibi Young Boys'ta Mohamed Aly Camara 88. dakikada kırmızı kart gördü.

Ruben Amorim yönetimindeki Sporting Lizbon bu galibiyetle rövanş öncesinde büyük bir avantaj yakaladı.

Karşılaşmanın rövanşı 22 Şubat'ta Portekiz'de oynanacak.

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