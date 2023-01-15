Spor Toto, Hatay'a set vermedi!

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Spor Toto, deplasmanda Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Hatay Merkez
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Kadir Girente
Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor: Burhan Zorluer, Fatih Eren Uğur, Cafer Kirkit, İsmail Koçak, Yiğit Yıldız, Gjorgiev (Batuhan Yurdagül, Ahmet Emre Çetinkaya, Mehmet Boğaçhan Zambak, Çağatay Zeka Kır, Can Ayvazoğlu, Furkan Aydın, Turgut Lelik)
Spor Toto: Ali Deniz Yılmaz, Vucicevic, Çağatay Durmaz, Sercan Yüksel Bıdak, Muhammet Kaya, Kuklinski (Mert Sönmezgül, Batuhan Avcı, Doğan Karakoç, Muhammet Kaya, Amel, Azizcan Ataoğlan)
Setler: 18-25, 17-25, 18-25
Süre: 84 dakika (26, 29, 29)
Salon: Hatay Merkez
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Kadir Girente
Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor: Burhan Zorluer, Fatih Eren Uğur, Cafer Kirkit, İsmail Koçak, Yiğit Yıldız, Gjorgiev (Batuhan Yurdagül, Ahmet Emre Çetinkaya, Mehmet Boğaçhan Zambak, Çağatay Zeka Kır, Can Ayvazoğlu, Furkan Aydın, Turgut Lelik)
Spor Toto: Ali Deniz Yılmaz, Vucicevic, Çağatay Durmaz, Sercan Yüksel Bıdak, Muhammet Kaya, Kuklinski (Mert Sönmezgül, Batuhan Avcı, Doğan Karakoç, Muhammet Kaya, Amel, Azizcan Ataoğlan)
Setler: 18-25, 17-25, 18-25
Süre: 84 dakika (26, 29, 29)
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