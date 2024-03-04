Şota Arveladze: ''Sonuç çok kötü''

Şota Arveladze, maçın istemedikleri bir sonuçla bittiğini söyledi.



Karşılaşmada çok fazla top kaybı yaptıklarını anlatan Arveladze, "İnanılmaz top kaybı oldu. Bu maçlarda özellikle böyle top kaybedersen çok kontratak yersin zaten. İkinci devrede oyuna biraz daha fazla döndük gibi ama çok fazla bir şey yapamadık. Sonuçta sonuç çok kötü." değerlendirmesinde bulundu.





VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, 1-0 kaybedilen Adana Demirspor karşılaşmasının ardından açıklama yaptı.