Şota Arveladze: ''Sonuç çok kötü''

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şota Arveladze: ''Sonuç çok kötü''
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04 Mart 2024 20:26
Son güncelleme 04 Mart 2024 23:30
VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, 1-0 kaybedilen Adana Demirspor karşılaşmasının ardından açıklama yaptı.

Şota Arveladze, maçın istemedikleri bir sonuçla bittiğini söyledi.

Karşılaşmada çok fazla top kaybı yaptıklarını anlatan Arveladze, "İnanılmaz top kaybı oldu. Bu maçlarda özellikle böyle top kaybedersen çok kontratak yersin zaten. İkinci devrede oyuna biraz daha fazla döndük gibi ama çok fazla bir şey yapamadık. Sonuçta sonuç çok kötü." değerlendirmesinde bulundu.

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