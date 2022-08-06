Son şampiyon Trabzonspor'da Cornelius iyi başladı!

Trabzonspor'un Danimarkalı santrforu Andreas Cornelius, sezona iyi bir başlangıç yaptı.



Geçen sezon 15'i ligde olmak üzere toplam 17 kez fileleri havalandırarak bordo-mavili takımın şampiyonluğunda büyük rol alan Cornelius, bu sezon da çıktığı 2. resmi maçta 3. kez gol sevinci yaşadı.



Demir Grup Sivasspor ile yapılan Turkcell Süper Kupa mücadelesinde 2 kez ağları sarsan 29 yaşındaki santrfor, ligin ilk haftasında 2-0 kazanılan İstanbulspor karşılaşmasında da takımının ilk golünü kaydetti.



İki korner skoru belirledi



Trabzonspor'un 2 golü de korner atışı sonrasında geldi.



Karşılaşmada iki takım da net gol pozisyonuna girmekte zorlanırken, bordo-mavili ekip kilidi duran topla açtı.



Maçın 16. dakikasında soldan kullanılan kornerde Cornelius kafayla topu ağlara gönderdi. Mücadelenin 86. dakikasında ise bu kez sağdan kullanılan kornerde arka direkteki Stefano Denswil kafayla vurduğu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.



Sezonun ilk sarı kartı Ferhat Yazgan'a



Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk sarı kartını İstanbulsporlu Ferhat Yazgan gördü.



Müsabakanın 44. dakikasında yaptığı faul sonra hakem Arda Kardeşler'in sarı kart çıkardığı Ferhat, bu sezonun ilk kartını gören futbolcu oldu.





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