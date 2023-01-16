Son şampiyon Sivasspor, kupa sınavında

Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 17 Ocak Salı günü Teco Karacabey Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.
Sivas 4 Eylül Stadı zeminindeki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.30'da başlayacak.
Teco Karacabey Belediyespor maçı öncesinde kırmızı-beyazlı ekipte futbolcular Mustapha Yatabare, Aaron Appindangoye, Leke James ve Murat Paluli'nin sakatlıkları bulunuyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nı geçen sezon tarihinde ilk kez müzesine götürmeyi başaran Sivasspor, kupaya 5. turdan dahil oldu. Sivas temsilcisi 5. turda evinde Esenler Erokspor'u 5-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
Sivas 4 Eylül Stadı zeminindeki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.30'da başlayacak.
Teco Karacabey Belediyespor maçı öncesinde kırmızı-beyazlı ekipte futbolcular Mustapha Yatabare, Aaron Appindangoye, Leke James ve Murat Paluli'nin sakatlıkları bulunuyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nı geçen sezon tarihinde ilk kez müzesine götürmeyi başaran Sivasspor, kupaya 5. turdan dahil oldu. Sivas temsilcisi 5. turda evinde Esenler Erokspor'u 5-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
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