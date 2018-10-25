THY Euroleague'in 4. haftasında Real Madrid ile Buducnost karşı karşıya geldi.
İlk periyotu 21-15 önde tamamlayan Real Madrid, devreye 44-31'lik üstünlükle girdi.
Üçüncü çeyrekte de farkı açan Real Madrid, rahat bir son periyot oynayarak Buducnost'u 89-55 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid 4'te 4 yaptı. Buducnost ise henüz galibiyet alamadı.
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İlk periyotu 21-15 önde tamamlayan Real Madrid, devreye 44-31'lik üstünlükle girdi.
Üçüncü çeyrekte de farkı açan Real Madrid, rahat bir son periyot oynayarak Buducnost'u 89-55 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid 4'te 4 yaptı. Buducnost ise henüz galibiyet alamadı.
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