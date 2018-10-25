  •  
    Maç sonu olay açıklama ''İstifa diyenler, evet...''
  •  
    Ahmet Çakar'dan olay tweet! 'Yusuf Namoğlu'
  •  
    Taraftarlar ikiye ayırdı! 9 ıslık ve 2 isme alkış var...
  •  
    Karius'a tepki gösterdi; "Geceleri az çık da..."
  •  
    Kartal'da 2 şok birden! Sakatlık ardından ıslık...

Son şampiyon Real Madrid fire vermiyor!

THY Euroleague'in 4. haftasında Real Madrid, Buducnost'u 89-55 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Son şampiyon Real Madrid fire vermiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ekim 2018 23:41
THY Euroleague'in 4. haftasında Real Madrid ile Buducnost karşı karşıya geldi.

İlk periyotu 21-15 önde tamamlayan Real Madrid, devreye 44-31'lik üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyrekte de farkı açan Real Madrid, rahat bir son periyot oynayarak Buducnost'u 89-55 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid 4'te 4 yaptı. Buducnost ise henüz galibiyet alamadı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için