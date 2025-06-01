01 Haziran
Samsunspor-Kayserispor
2-1
01 Haziran
Bodrum FK-Beşiktaş
0-4
01 Haziran
Rapid Wien-LASK
3-0
01 Haziran
Spezia-Cremonese
2-390'
01 Haziran
Almeria-Tenerife
2-0
01 Haziran
Racing Santander-Granada
2-1
01 Haziran
SD Huesca-Eldense
3-2
01 Haziran
Levante-Eibar
1-0
01 Haziran
Real Oviedo-Cadiz
2-1
01 Haziran
Deportivo La Coruna-Elche
0-4
01 Haziran
Cartagena-CD Mirandes
1-3
01 Haziran
Cordoba-Albacete
0-159'
01 Haziran
Belediye Vanspor-Batman Petrolspor
5-4
01 Haziran
Randers FC-Silkeborg
1-3
01 Haziran
Fredrikstad-Sarpsborg 08
1-1
01 Haziran
Brann-Kristiansund BK
4-2
01 Haziran
Bryne-Sandefjord
3-2
01 Haziran
FK Haugesund-Bodo/Glimt
0-4
01 Haziran
Rosenborg-KFUM
1-1
01 Haziran
Molde-Viking
0-1
01 Haziran
Huracan-Club Atletico Platense
0-016'
01 Haziran
Santos FC-Botafogo RJ
0-057'
01 Haziran
Juventude-Gremio
0-260'
02 Haziran
Flamengo-Fortaleza
00:30
02 Haziran
Corinthians-Vitoria
00:30
02 Haziran
Ceara-Atletico MG
00:30
02 Haziran
Cruzeiro-Palmeiras
01:30
02 Haziran
Internacional-Fluminense
02:30
01 Haziran
Vizela-AVS Futebol SAD
1-273'
01 Haziran
FC Rostov-CSKA Moskova
3-4
01 Haziran
IF Gnistan-Ilves
0-2
01 Haziran
FF Jaro-FC Inter Turku
0-1
01 Haziran
Wisla Plock-Miedz Legnica
2-0
01 Haziran
Helsingborg-Östersunds
0-0
01 Haziran
IK Oddevold-Landskrona BoIS
1-2
01 Haziran
Halmstads BK-Djurgaarden
1-0
01 Haziran
Malmö FF-Haecken
3-0
01 Haziran
Brommapojkarna-IFK Goeteborg
1-3
01 Haziran
Mjaellby-IFK Vaernamo
2-0
01 Haziran
Sirius-AIK
3-1
01 Haziran
Pohang Steelers-Gangwon
2-1
01 Haziran
Daegu FC-Gwangju
1-1
01 Haziran
Willem-Telstar
1-3

Solskjaer'den transfer yanıtı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Bodrum FK maçının ardından konuştu.

calendar 01 Haziran 2025 21:47 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2025 22:02
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Solskjaer'den transfer yanıtı!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Bodrum FK maçının ardından konuştu.

Norveçli teknik adam, "Bugün işimizi yaptık iyi oynadık kazandık. Kayserispor da Samsunspor karşısında iyi bir çaba gösterdi diyebilirim, denediler. Aslında dördüncülüğümüzün kararı bugün verilmedi. Sezon boyunca aldığımız sonuçlar bizi bu noktaya getirdi. Biz göreve başladığımızda altıncı yedinci sıradaydık. Takımı yukarı taşımaya çalıştık ve taşıdık. Domine etmemiz gereken maçlarda bunu başaramadık. Gelecek sezon bunu yapmaya çalışacağız. Başkanımız çok istekli, kendisi başarılı bir iş adamı ve futboldan da anlıyor. Kendisiyle beraber gelecek sezonun planını yapacağız. Bu sezonki bazı maçlarda iyi performans gösterdik, o performansı istikrarlı hale getirmeye çalışacağız." dedi.

TRANSFER AÇIKLAMASI


Sözlerine devam eden Solskjaer, transfer konusunda, "Başkanımız, "3 tane direkt oyuncu almamız lazım" demişti. Bu oyuncular da elimizdeki oyuncuları geliştirecek ve yardımcı olacak. Bu şekilde düşünüyorum. Geldiğimde hedefim takımı Avrupa'ya götürmekti. Elemelerden başlayacağız. Bu sezon hazırlıklarını biz şampiyon gibi yapacağız, şampiyon gibi düşünüp yapacağız. Şu anda her şey çok iyi. Başkanımız çok hırslı iyi bir takım kurma konusunda, ben de öyle. Taraftarımızı gururlandıracak bir takım kurmak zorundayız. Taraftarımızın önümüzdeki yıl gurur duyacağız bir Beşiktaş için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

TRANSFERLER HANGİ BÖLGEYE?

Solskjaer, bu sözlerinin ardından 3 transferin hangi bölgeye yapılacağına yönelik sorunun ardından, "Takımda yetenekli oyuncularımız var. Hangi pozisyonlara oyuncu alacağımızı söyleyemem ama geriye, ortaya ve öne oyuncu alacağız. İhtiyacımız var. Bize antrenmanda da, maçta da kalite getirecek oyuncular almalıyız. Toplantılar yapıyoruz, konuşuyoruz. Doğru oyuncular getirmek zorundayız. Hata yapma lüksümüz yok. İyi, hırslı oyuncular getirmek zorundayız ki takımı yükseltebilsinler." dedi.

BASIN TOPLANTISI

Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Solskjaer, sahada iyi oynadıklarını güzel bir mücadele orta koyduklarını söyledi.

Oyuncularının performansından dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Solskjaer, "Odaklanmış şekilde maçı geçirdik. Maalesef diğer sonuçlara baktığımız zaman işler isteğimiz gibi gitmedi." ifadelerini kulandı.

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