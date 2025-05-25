25 Mayıs
Başakşehir-A.Demirspor
2-3
25 Mayıs
Beşiktaş-Rizespor
1-2
25 Mayıs
Konyaspor-Alanyaspor
1-2
25 Mayıs
Trabzonspor-Samsunspor
2-2
25 Mayıs
Kayserispor-Bodrum FK
1-1
25 Mayıs
Bournemouth-Leicester City
2-0
25 Mayıs
Fulham-M.City
0-2
25 Mayıs
Ipswich Town-West Ham United
1-3
25 Mayıs
Liverpool-C.Palace
1-1
25 Mayıs
M. United-Aston Villa
2-0
25 Mayıs
Newcastle-Everton
0-1
25 Mayıs
N. Forest-Chelsea
0-1
25 Mayıs
Southampton-Arsenal
1-2
25 Mayıs
Tottenham-Brighton
1-4
25 Mayıs
Wolves-Brentford
1-1
25 Mayıs
Girona-Atletico Madrid
0-4
25 Mayıs
Villarreal-Sevilla
4-2
25 Mayıs
Athletic Bilbao-Barcelona
0-273'
25 Mayıs
Atalanta-Parma
2-282'
25 Mayıs
Empoli-Verona
1-282'
25 Mayıs
Lazio-Lecce
0-182'
25 Mayıs
Torino-Roma
0-282'
25 Mayıs
Udinese-Fiorentina
2-382'
25 Mayıs
Venezia-Juventus
2-382'
25 Mayıs
Alkmaar-FC Twente
3-2
25 Mayıs
Union St.Gilloise-Gent
3-1
25 Mayıs
Genk-Anderlecht
2-1
25 Mayıs
Club Brugge-Royal Antwerp
1-1
25 Mayıs
Charlton Athletic-Leyton Orient
1-0
25 Mayıs
Cremonese-Juve Stabia
3-0
25 Mayıs
Spezia-Catanzaro
2-1
25 Mayıs
Tenerife-Real Oviedo
0-1
25 Mayıs
Real Zaragoza-Deportivo La Coruna
1-0
25 Mayıs
Eibar-Cordoba
4-1
25 Mayıs
Granada-Castellon
2-1
25 Mayıs
Sporting Gijon-Cartagena
3-2
25 Mayıs
CD Mirandes-Almeria
0-0
25 Mayıs
Eldense-Racing Santander
3-3
25 Mayıs
Elche-Malaga
2-0
25 Mayıs
Cadiz-SD Huesca
4-0
25 Mayıs
Burgos CF-Levante
2-3
25 Mayıs
Amstetten-Liefering
3-1
25 Mayıs
Austria Lustenau-Voitsberg
3-0
25 Mayıs
Ried-First Vienna FC
1-1
25 Mayıs
Admira Wacker-SV Horn
1-3
25 Mayıs
SV Lafnitz-SKN St. Poelten
2-2
25 Mayıs
Rapid Wien II-SV Stripfing
2-3
25 Mayıs
FC Midtjylland-Randers FC
3-2
25 Mayıs
Kopenhag-FC Nordsjaelland
3-0
25 Mayıs
AGF-Broendby IF
2-3
25 Mayıs
Hamarkameratene-Molde
2-1
25 Mayıs
Kristiansund BK-Viking
0-1
25 Mayıs
Sandefjord-Stroemsgodset
3-2
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Tromsoe
0-1
25 Mayıs
FK Haugesund-Brann
0-2
25 Mayıs
Egersund-Sogndal
0-2
25 Mayıs
Hoedd-Odds Ballklubb
3-1
25 Mayıs
Aasane-Ranheim
2-1
25 Mayıs
San Lorenzo-Club Atletico Platense
0-172'
25 Mayıs
Gremio-Bahia
1-0
25 Mayıs
Palmeiras-Flamengo
0-071'
25 Mayıs
Sport Recife-Internacional
1-171'
26 Mayıs
Vitoria-Santos FC
00:30
26 Mayıs
Fortaleza-Cruzeiro
02:30
25 Mayıs
IFK Goeteborg-Malmö FF
1-0
25 Mayıs
Halmstads BK-Elfsborg
1-4
25 Mayıs
Djurgaarden-Haecken
1-1
25 Mayıs
Brommapojkarna-AIK
0-1

Solskjaer'den Rizespor maçı sonrası istifa yanıtı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Rizespor maçının ardından konuştu.

calendar 25 Mayıs 2025 23:07 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2025 23:08
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Solskjaer'den Rizespor maçı sonrası istifa yanıtı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Rizespor maçının ardından konuştu.

Ole Gunnar Solskjaer, "Yeni bir şey değil bu, sezon boyunca gerçekleşti. Kazanmayı beklediğimiz bir maçtı. Çok fazla fırsat bulup kazanamadığımız bir maç oldu. Sezon boyunca gerçekleşen bir şey bu. Çok üzgünüz. Bu maçları nasıl kazanmamız gerektiğini öğrenmeliyiz. Bir maçımız daha var. Haftaya bu takım savaşacak." dedi.

Norveçli teknik adam, oyuncu değişiklikleri için "Maçın bitmesine 5-6 dakika kadar vardı. Samsunspor - Trabzonspor maçı 2-2 gidiyordu, bizim maçımız 1-1'di. Oyuna taze oyuncular sokmak istemiştik. Umduğumuz şey fırsatlar bulmaktı. Futbolda herkes hazır olmalı. Bazen bu durum işe yarar, bazen yaramaz. Galip gelmek için risk almamız gerekiyordu. Önümüzdeki hafta Samsunspor'un da bizim de kazanmamız gerekiyor. Biz, 3 puan için savaşacak takımla deplasmana gideceğiz." sözlerini sarf etti.

"İSTİFA GÜNDEMİMDE YOK"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Solskjaer, istifanın gündeminde olmadığını belirterek "Haftaya maçımız var. 3. sıradaki pozisyonu elde etmek için savaşacağız. Bugün yaşadığımız yeni bir şey değil. Bu tarz maçları takımımız kazanamadı. Bu maçları kazanmayı öğreneceğiz. Hepimiz için bugün hayal kırıklığıydı. Maç 1-1'ken riskler aldık. İki oyuncu soktuk, kazanmamız gerekirken kaybettik. Bodrum'a kazanmak için gideceğiz." diye konuştu.

"KADRO İÇİN FOTOĞRAF NET!"

Bu tür maçları kazanmaları gerektiğini vurgulayan Norveçli teknik adam, "Daha iyi bir kültür oluşturmak için buraya getirildim. Finansal olarak zorluklar yaşanan bir dönemde geldim. Ocak ayında çok fazla transfer yapamadık. Gelecek sezon kadrosunun nasıl olması gerektiği konusunda net bir fotoğraf var. Bu tarz maçları hedefe ulaşmak için kazanmamız gerekiyor. Buradaki oyuncu grubumuz her şeyini veriyor. Gösterdikleri tutumu eleştiremem. Bu maçları kazanmak için yeterince iyi değiliz. Bu sezon böyle geçti. Bazı konuların hoca olarak üzerine eğileceğiz ve transferler yapacağız." ifadelerini kullandı.

"HER MAÇI KAZANIRIZ DİYEMEM!"

Gelecek sezon gurur duyulacak bir takım kurmayı hedeflediklerini kaydeden tecrübeli teknik adam, "Taraftarlarımız harika. Gurur duyulacak bir takıma sahip olmayı hak ediyorlar. 30 puan gerideyiz. Bu durum alışık olduğumuz, alışmamız gereken bir durum değil. Taraftar da zor durumda takıma destek verdi. Bu tutkuyu hissediyoruz. Seneye daha fazla sayıda maç kazanmak istiyoruz. Taraftarımız inanacak ve gurur duyulacak bir takım görmek istiyor. Umuyorum adım adım üst taraflara yaklaşmayı hedefliyoruz. Her maçı kazanabiliriz diyemem, çalışacağız. Ona göre bir kadro kuracağız. Her maça başlarken 'bu takım bu maçı kazanır' dedirtecek bir takım kurmak istiyoruz. Bugünkü maç gibi maçları kazanmamız gerekiyor. Zaferlere ulaşabilmek için bu maçları daha iyi oynamamız gerekiyor. Bugün yaşadığımız his en kötü hissiyat." değerlendirmesinde bulundu.

"İNANMAK İÇİN BİR ŞEY VERMELİYİZ"

Kazanmak için birçok şeyi denediklerini ancak gerçekleştiremediklerini aktaran Solskjaer, "Bir futbol takımı; taraftarlarına, çocuklara inanmak için bir şey vermelidir. Bütün taraftarlarımızı hayal kırıklığına uğrattık şampiyonluk yarışında olamadığımız için. Üzgünüm, özür diliyoruz. İstiyoruz, deniyoruz ama şu an yapamıyoruz. Taraftarlarımız galibiyetten sonra yürürken gurur dolu görmekten daha gurur duyulacak bir şey yoktur." diye konuştu.

"BİR GÜN MUTLAKA ŞAMPİYONLUK GELİR"

Solskjaer bir gün mutlaka şampiyon olacaklarına inandıklarını aktararak şunları kaydetti:

"Hayaller kuruyoruz, kazanmayı umuyoruz. Gerçekçi de olmak lazım. Son 4 senede fazla puan farkıyla zirvenin gerisinde kaldı. Sadece yaklaşmayı hayal etmiyoruz. Bir şeyler başarmayı hayal ediyoruz. Kulüplerde bazı şeyler adım adım olur. Her departmanın birlikte çalışması gerekir. Son sezonlar zor geçmiş. Her şey kusursuz olsaydı bugün bu görevde olamazdım. Benim işim bu sürece katkıda bulunmak. Umuyoruz ki şampiyonluk yarışının içinde olalım. Şampiyonluk bir gün olacak ama şu an ne zaman olacağına cevap veremiyorum. Burada oturup şampiyonluklardan konuşmak yanlış olabilir çünkü bugün kaybettik. 3-4 sezondur takımımız kaybediyor. Şampiyon olmak için şampiyon gibi bir sezon geçirmeniz gerekir. Bu benden başlar, şampiyon gibi çalışıp sonunda şampiyonluğa ulaşırsınız."


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.