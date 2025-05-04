Solskjaer'den akıl oyunları!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe derbisi öncesi santrforsuz sistemi denedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Solskjaer'den akıl oyunları!
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04 Mayıs 2025 11:46

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, hafta boyunca takımı ikiye bölüp, 4-2-3-1 ve 4-6-0 formasyonlarını ayrı ayrı değerlendirdi. 

4-6-0 SİSTEMİNİ DENEDİ

İki takım halinde bu çalışmaları yaptıran Norveçli hoca, Ciro İmmobile'yi peş peşe as kadroda oynattı. Ancak dünkü taktik antrenmanda İmmobile'nin yerine Rafa Silva'nın merkezde görev aldığı 4-6-0 sistemini denedi. Bu durum siyah-beyazlıların, Galatasaray'a karşı olduğu gibi santrforsuz oynama ihtimalini güçlendirdi. 

MASUAKU'YU SOL STOPERE ÇEKTİ 

Ayrıca tandemi Paulista ve Tayyip Talha'dan oluşturması beklenen Solskjaer, şaşırtıcı bir denemede bulunarak Masuaku'yu sol stopere çekti. Demokratik Kongolu futbolcunun Fenerbahçe derbisinde Paulista'nın yanında görev yapması durumunda sol beke Emrecan Terzi geçecek. Son taktik çalışma sonrası Portekizli teknik adamın sahaya süreceği kadro büyük merak uyandırdı.



 
 

 

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