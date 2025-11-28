Sofyan Amrabat, Sevilla derbisinde yok!

Real Betis, Sevilla derbisinde iki önemli futbolcusundan yararlanamayacak.



PELLEGRINI AÇIKLADI



İspanyol ekibinin teknik direktörü Manuel Pellegrini, Utrecht maçında sakatlanan Sofyan Amrabat ve Isco'nun Sevilla maçında forma giyemeyeceğini söyledi.



Pellegrini, "Amrabat ve Isco, pazar günü forma giyemeyecek. Isco'ya yedi dikiş atıldı." dedi.



SAKATLIK YAŞADILAR



UEFA Avrupa Ligi'ndeki Utrecht karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Amrabat ve Isco, sakatlık yaşamalarının ardından oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.



LİGDE SEVILLA DERBİSİ



UEFA Avrupa Ligi'nde Utrecht'i 2-1'lik skorla mağlup eden Real Betis, ligde pazar günü derbide Sevilla'nın konuğu olacak.



