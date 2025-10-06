Skylar Mays: 'Saras bana Litvanca kelimeler söyledi ama çoğunu anlamadım!'

Geçen sene Fenerbahçe Beko forması da giyen Skylar Mays, Buducnost formasıyla yeni sezona hazırlanırken Basketball Sphere'e özel bir röportaj verdi.Skylar Mays, "Fenerbahçe'de koç Saras Jasikevicius ile çalışmak nasıldı?" sorusunu şöyle yanıtladı:Kariyerinde birlikte oynadığı en iyi oyunculardan bir beş kurması istendiğinde Trae Young, Bogdan Bogdanovic, LeBron James ve Anthony Davis'i bir çırpıda saydı. Ancak boşta kalan forvet pozisyonu için biraz zorluk yaşadı.O noktada muhabir devreye girdi: Nigel Hayes-Davis olabilir mi?