Skylar Mays: 'Saras bana Litvanca kelimeler söyledi ama çoğunu anlamadım!'

Geçen sene Fenerbahçe Beko forması da giyen Skylar Mays, Buducnost formasıyla yeni sezona hazırlanırken Basketball Sphere'e özel bir röportaj verdi.
"Avrupa'da ilk kez tam bir hazırlık kampı geçiriyorum. Bu açıdan kendimi yeniden bir çaylak gibi hissediyorum, yeni şeyler öğrenmeye ve bunları oyunuma entegre etmeye çalışıyorum."
Skylar Mays, "Fenerbahçe'de koç Saras Jasikevicius ile çalışmak nasıldı?" sorusunu şöyle yanıtladı:
"Benim için çok büyük bir şok olmadı. Hayatım boyunca bağıran koçlarla çalıştım (gülüyor). Bu, işini tutkuyla yapan insanların olduğu bir spor. Herkes kazanmak istiyor. Jasikevicius harika bir koç. Ondan birçok Litvanca kelime duydum ama çoğunu anlamadım (gülüyor).
Fenerbahçe'deki zor kısım, sezon öncesi kampına katılamamamdı. Bu büyük bir fark yaratıyor. Buducnost'te bu fırsatı buldum. İnsanların bunun ne kadar önemli olduğunu anlamadıklarını düşünüyorum. Fenerbahçe Avrupa'nın en iyi takımlarından biri, her maç büyük önem taşıyor ve ben sezona ortasında katıldım. Bu zordu ama çok şey öğrendim, Avrupa basketbolunu daha iyi anladım. Bazen işler hemen oturmaz, bu da normal. Tek yapabileceğiniz şey ilerlemeye devam etmek."
Kariyerinde birlikte oynadığı en iyi oyunculardan bir beş kurması istendiğinde Trae Young, Bogdan Bogdanovic, LeBron James ve Anthony Davis'i bir çırpıda saydı. Ancak boşta kalan forvet pozisyonu için biraz zorluk yaşadı.
O noktada muhabir devreye girdi: Nigel Hayes-Davis olabilir mi?
"Doğru! Nigel Hayes-Davis! Ona büyük saygı duyuyorum. NBA'e gitmesi beni çok mutlu etti. Onun için büyük bir test olacak ama çok çalışkan, mükemmel bir takım arkadaşı ve Fenerbahçe'de onunla oynamaktan gerçekten keyif aldım"
"Avrupa'da ilk kez tam bir hazırlık kampı geçiriyorum. Bu açıdan kendimi yeniden bir çaylak gibi hissediyorum, yeni şeyler öğrenmeye ve bunları oyunuma entegre etmeye çalışıyorum."
Skylar Mays, "Fenerbahçe'de koç Saras Jasikevicius ile çalışmak nasıldı?" sorusunu şöyle yanıtladı:
"Benim için çok büyük bir şok olmadı. Hayatım boyunca bağıran koçlarla çalıştım (gülüyor). Bu, işini tutkuyla yapan insanların olduğu bir spor. Herkes kazanmak istiyor. Jasikevicius harika bir koç. Ondan birçok Litvanca kelime duydum ama çoğunu anlamadım (gülüyor).
Fenerbahçe'deki zor kısım, sezon öncesi kampına katılamamamdı. Bu büyük bir fark yaratıyor. Buducnost'te bu fırsatı buldum. İnsanların bunun ne kadar önemli olduğunu anlamadıklarını düşünüyorum. Fenerbahçe Avrupa'nın en iyi takımlarından biri, her maç büyük önem taşıyor ve ben sezona ortasında katıldım. Bu zordu ama çok şey öğrendim, Avrupa basketbolunu daha iyi anladım. Bazen işler hemen oturmaz, bu da normal. Tek yapabileceğiniz şey ilerlemeye devam etmek."
Kariyerinde birlikte oynadığı en iyi oyunculardan bir beş kurması istendiğinde Trae Young, Bogdan Bogdanovic, LeBron James ve Anthony Davis'i bir çırpıda saydı. Ancak boşta kalan forvet pozisyonu için biraz zorluk yaşadı.
O noktada muhabir devreye girdi: Nigel Hayes-Davis olabilir mi?
"Doğru! Nigel Hayes-Davis! Ona büyük saygı duyuyorum. NBA'e gitmesi beni çok mutlu etti. Onun için büyük bir test olacak ama çok çalışkan, mükemmel bir takım arkadaşı ve Fenerbahçe'de onunla oynamaktan gerçekten keyif aldım"