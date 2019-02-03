Skrtel, Fenerbahçe'nin teklifine 'Hayır' dedi

SKRTEL İÇİN MENAJERİNDEN TRANSFER İTİRAFI GELMİŞTİ

Transfer döneminin kapanmasının ardındanbu kez iç transfere yöneldi. Sarı-lacivertli kulüp ilk hamlesiniiçin yaptı.Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan ve birçok önemli takımdan teklif alan Martin Skrtel'e yeni sözleşme teklif edildi.BipSpor'un haberine göre 34 yaşındaki tecrübeli Slovak savunma oyuncusu ise Fenerbahçe Yönetimi'nin yapmış olduğu yeni sözleşme teklifini kabul etmedi.Başarılı savunma oyuncusu ile devre arasındaekiplerinin yanı sıraveda yakından ilgilenmişti.Geçtiğimiz günlerde Skrtel'in menajeri Karol Csonto da transferle ilgili önemli bir itirafta bulunmuştu.Skrtel'in menajeri Karol Csonto yaptığı açıklamada Juventus ile görüştüğünüsözleriyle dile getirmişti.