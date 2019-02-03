Skrtel, Fenerbahçe'nin teklifine 'Hayır' dedi

Transfer döneminin kapanmasının ardından Fenerbahçe bu kez iç transfere yöneldi. Sarı-lacivertli kulüp ilk hamlesini Martin Skrtel için yaptı.
Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan ve birçok önemli takımdan teklif alan Martin Skrtel'e yeni sözleşme teklif edildi.
BipSpor'un haberine göre 34 yaşındaki tecrübeli Slovak savunma oyuncusu ise Fenerbahçe Yönetimi'nin yapmış olduğu yeni sözleşme teklifini kabul etmedi.
Başarılı savunma oyuncusu ile devre arasında Premier League ekiplerinin yanı sıra AS Roma ve Juventus da yakından ilgilenmişti.
SKRTEL İÇİN MENAJERİNDEN TRANSFER İTİRAFI GELMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde Skrtel'in menajeri Karol Csonto da transferle ilgili önemli bir itirafta bulunmuştu.
Skrtel'in menajeri Karol Csonto yaptığı açıklamada Juventus ile görüştüğünü ''Geçen hafta Juventus ile Skrtel için görüştüm. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Nasr takımından da 3 milyon euro teklif geldi. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ama 3 milyon teklif ettiler. Skrtel, Fenerbahçe'nin en önemli oyuncusu ve onu takımdan göndermek istemiyorlar. O yüzden transfer olmasına izin vermediler'' sözleriyle dile getirmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan ve birçok önemli takımdan teklif alan Martin Skrtel'e yeni sözleşme teklif edildi.
BipSpor'un haberine göre 34 yaşındaki tecrübeli Slovak savunma oyuncusu ise Fenerbahçe Yönetimi'nin yapmış olduğu yeni sözleşme teklifini kabul etmedi.
Başarılı savunma oyuncusu ile devre arasında Premier League ekiplerinin yanı sıra AS Roma ve Juventus da yakından ilgilenmişti.
SKRTEL İÇİN MENAJERİNDEN TRANSFER İTİRAFI GELMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde Skrtel'in menajeri Karol Csonto da transferle ilgili önemli bir itirafta bulunmuştu.
Skrtel'in menajeri Karol Csonto yaptığı açıklamada Juventus ile görüştüğünü ''Geçen hafta Juventus ile Skrtel için görüştüm. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Nasr takımından da 3 milyon euro teklif geldi. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ama 3 milyon teklif ettiler. Skrtel, Fenerbahçe'nin en önemli oyuncusu ve onu takımdan göndermek istemiyorlar. O yüzden transfer olmasına izin vermediler'' sözleriyle dile getirmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın