Fenerbahçe yönetiminden Tolgay Arslan'a uyarı

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Göztepe'yi ağırladığı karşılaşma öncesinde yeni taraftarını selamlayarak Fenerbahçe armasını öpen ve maçın ardından, "Beşiktaş armasını hiç öpmedim. Bunu ilk defa yaptım" sözlerini kullanan Tolgay Arslan gündem olmuştu.BiP Spor'un haberine göre, Fenerbahçe yönetimi yeni transferi Tolgay Arslan'a uyarılarda bulundu. Eski takımı Beşiktaş aleyhinde konuşmaması istenen Tolgay'a, "Sadece kendi futboluna odaklan" şeklinde bir uyarı geldi."Zor bir dönem geçirdim. Eminim bundan sonra her şey daha güzel olacak. Ben Türkiye'ye ilk geldiğimde Türkiye'nin en büyük camiasının Fenerbahçe olduğunu hemen fark ettim. Eski takım arkadaşlarım, eski futbolcular bana aynı şeyi söyledi ve kendim de şahit oldum. Son güne kadar dik durdum, sabrettim. İmzadan sonra o anı hiç unutamayacağım. Bu dik duruşla bu kadar bekledim. Formayı giydikten sonra her şeyi orada geride bıraktım.""Beşiktaş armasını bugüne kadar hiç öpmedim. Bunu ilk defa yaptım. Çünkü zor bir dönemden sonra bir taraftar seni böyle karşılarsa içinde başka duygular oluşuyor. Çok doğru bir karar verdiğimi bugün tekrar anladım."