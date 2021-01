Sivasspor'da transfer hamlesi: Juan Iturbe

Sivasspor, 27 yaşındaki Paraguaylı milli sol kanat oyuncusu Juan Iturbe ile görüşüyor.



Kariyerinde Roma, Porto gibi önemli takımlarda forma giyen Iturbe, Roma'ya 24.5 milyon Euro bonservisle alınmıştı. Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; Son olarak Meksika'da UNAM Pumas forması giyen oyuncu her an imza atabilir.



Sağ kanatta ve forvet arkasında da oynayabilen Juan Manuel Iturbe Arévalos, Pumas'ta bu sezon 25 maçta 2 gol ve 2 asistle mücadele etti.



İKİ TRANSFER İSTEDİ



Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, transfer üzerine şu açıklamaları yapmıştı;



"Herkes gibi biz de transfer yapmaya çalışıyoruz. Kadromuzu çok iyi yapmamız gerekiyor. Yönetim de biz de uğraşıyoruz. İki oyuncu alacağız. 10 numara ve kanat oyuncusu. Bunların ikisinin de çok iyi oyuncu ve takıma çok büyük katkılarının olması gerekiyor. İlk yarıda yaşadığımız sıkıntılar gibi sıkıntı yaşamamak için de her türlü tedbirimizi almamız gerekiyor. Ona uğraşıyoruz"