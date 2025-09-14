Sivasspor'un ligde 8 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında dün sahasında SMS Yapı Sarıyer'i mağlup eden Özbelsan Sivasspor, 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi.Süper Lig'de mücadele ettiği geçen sezon son olarak 26 Nisan'da sahasında ligin 33. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Sivas temsilcisi, sırasıyla bu kulvarda Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu, Sipay Bodrum FK ile golsüz berabere kaldı, Samsunspor'a 1-0 ve Alanyaspor'a 2-0 yenildi.Bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele eden kırmızı-beyazlılar, ligin ilk haftasında deplasmanda Erzurumspor'a 2-0 yenildi.Ligin 2. haftasında evinde Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, ardından deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 4-2 ve Atko Grup Pendikspor'a 2-1'lik skorlarla mağlup oldu.Kırmızı-beyazlılar, dün sahasında SMS Yapı Sarıyer'i 1-0 mağlup ederek, 8 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.Sivas temsilcisi, ligde geride kalan bölümde 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 4 puan topladı.