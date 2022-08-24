Sivasspor taraftarı biletlere hücum etti

UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında Sivasspor ile Malmö karşılaşacak. Sivas'taki futbolseverler ücretsiz biletlere adeta hücum etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor taraftarı biletlere hücum etti
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24 Ağustos 2022 17:03
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın İsveç temsilcisi Malmö ile evinde karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'un taraftarları, karşılaşmanın ücretsiz dağıtılan biletlerine yoğun ilgi gösteriyor.

SİVAS - MALMÖ MAÇI İÇİN ÜCRETSİZ BİLET

Kent meydanındaki passolig gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturan taraftarlara 3 adetle sınırlı olmak üzere ücretsiz bilet dağıtımı yapılıyor.

Taraftarlar, belediyenin tüm biletleri satın alarak ücretsiz dağıtması dolayısıyla Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teşekkür etti. Taraftarlardan Sefa İptir, Sivasspor'a başarı dileyerek, "Ülkemiz ve Sivasspor'umuz için en hayırlısı olur, turu inşallah geçeceğimize inanıyoruz." dedi.

TARAFTARLAR TURA İNANIYOR

Aşur Şanver ise Galatasaraylı olduğunu ancak bu karşılaşmada Sivasspor'u desteklemek için tribünlerde yerini alacağını söyledi.

Almanya'dan tatil için memleketi Sivas'a gelen Cesur Yerli de dün bilet kuyruğuna girdiğini ancak alamayınca sabah erken saatlerde yeniden gişe önüne geldiğini ifade etti. Belediye Başkanı Bilgin'e teşekkür eden Yerli, kırmızı-beyazlı ekibe başarı diledi.

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