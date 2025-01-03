Sivasspor, Rey Manaj'ın sözleşmesini uzattı!

Sivasspor, Rey Manaj ile 1,5 yıllık yeni bir sözleşme konusunda anlaştığını açıkladı.

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Sivasspor, Rey Manaj'ın sözleşmesini uzattı!
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03 Ocak 2025 22:46
Son güncelleme 03 Ocak 2025 23:14
Sivasspor, Rey Manaj ile 1,5 yıllık yeni bir sözleşme konusunda anlaştığını duyurdu.

Kırmızı beyazlı takımdan yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu başında kadromuza kattığımız ve kısa sürede takımımızın önemli isimlerinden biri olan golcü futbolcumuz Rey Manaj ile 1,5 yıllık yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardık.

Başkanımız Bahattin Eken, Rey Manaj ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, mevcut sözleşmesinde bulunan "20 maç" maddesi kaldırılarak, oyuncumuzla 1,5 yıllık yeni bir anlaşma sağlanmıştır." denildi

Sivasspor Başkanı Bahattin Eken, yeni sözleşme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Rey Manaj, sadece attığı gollerle değil, sahadaki mücadeleci ruhuyla da Sivasspor camiasının sevgisini kazandı. Onunla birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza inancımız tam. Taraftarımızın desteğiyle Manaj'ın formamızı daha büyük zaferlere taşıyacağına eminim."

 

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