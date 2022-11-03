UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu son hafta maçında Çekya ekibi Slavia Prag ile temsilcimiz Sivasspor karşı karşıya geldi. Fortuna Arena'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Sivasspor, 28. dakikada Max Gradel'in penaltı golüyle öne geçti. Slavia Prag'ın eşitlik golü ise 65. dakikada Dimitris Goutas2ın kendi kalesine attığı golle geldi.



Grubun diğer maçında ise Cluj, Ballkani'yi 1-0 mağlup etti.



Bu sonuçların ardından Sivasspor, 11 puanal grubu lider tamamladı ve Konferans Ligi'nde adını direkt olarak son 16 turuna yazdırdı. 10 puanlı CFR Cluj ise ise son 24 takım arasına katıldı. Slavia Prag ise 8, Ballkani ise 4 puanda kalıp Avrupa'ya veda etti.



Sivasspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi 24 Şubat'ta çekilecek kurada belli olacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



27. dakikada Sivasspor penaltı kazandı. Gradel'in soldan ortasında Angielski'nin kafayla vurduğu topa ceza sahasındaki David Jurasek elle müdahale edince, hakem Obreovic penaltı kararı verdi.

28. dakikada penaltıyı kullanan Gradel, meşin yuvarlak ile kaleci Kolar'ı ayrı köşelere gönderdi: 0-1.

34. dakikada Tiehi'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ali Şaşal üzerine gelen topu güçlükle çeldi.

60. dakikada Olayinka'nın ceza sahası dışından şutunda, top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

65. dakikada ev sahibi ekip beraberliği sağladı. David Jurasek'in sağdan kullandığı kornerde altıpasta Sivassporlu Goutas'tan seken top ağlara gitti: 1-1.

73. dakikada Doudera'nın sağdan ortasına arka direkte uygun durumda kötü bir vuruş yapan Tecl, meşin yuvarlağı üstten auta göndererek önemli bir fırsattan yararlanamadı.

77. dakikada David Jurasek'in soldan ortasında altıpas üzerinde yükselen Matej Jurasek'in kafayla vurduğu topu kaleci Ali Şaşal son anda çeldi.



Stat: Eden Arena

Hakemler: Rade Obrenovic, Jure Praprotnik, Grega Kordez (Slovenya)

Slavia Prag: Kolar, Masopust (Dk. 46 Doudera), Ousou (Dk. 46 Santos), Kacharaba, David Jurasek, Tiehi (Dk. 57 Matej Jurasek), Dorley, Olayinka, Lingr, Ewerton, Sor (Dk. 46 Tecl)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Goutas, Appindangoye, Ziya Erdal, Ulvestad (Dk. 76 Saba), Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Charisis (Dk. 69 Yatabare), Gradel (Dk. 76 Ahmed Musa), Angielski (Dk. 69 Keita)

Goller: Dk. 28 Gradel (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor), Dk. 65 Goutas (Kendi kalesine) (Slavia Prag)

Sarı kartlar: Dk. 27 David Jurasek (Slavia Prag), Dk. 45 Gradel, Dk. 90+1 Ali Şaşal Vural (Demir Grup Sivasspor)



