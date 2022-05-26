Sivasspor, kupayı maç kaybetmeden kazandı

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı maç kaybetmeden müzesine götürdü.



Organizasyonda 5. turda MKE Ankaragücü, son 16 turunda Royal Hastanesi Bandırmaspor ve çeyrek finalde VavaCars Fatih Karagümrük'ü yenen Sivas temsilcisi, çift maç olarak oynanan yarı finalde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı.



Demir Grup Sivasspor ilk maçta berabere kaldığı Aytemiz Alanyaspor'u ikinci maçta mağlup ederek finale çıktı.



Kırmızı-beyazlı takım, finalde ise normal süresi 1-1 berabere biten maçta Yukatel Kayserispor'u uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 3-2 yenerek kupaya uzandı.



TFF Süper Kupa'da Trabzonspor ile karşılaşacak



Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Demir Grup Sivasspor, TFF Süper Kupa'da mücadele etme hakkına sahip oldu.



Sivas ekibi, TFF Süper Kupa maçında Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.



8. kez uzatmada şampiyon belli oldu



Türkiye Kupası'nda 8. kez şampiyon uzatma dakikalarının sonucunda belli oldu.



Kupada daha önce Göztepe, 1968-1969 sezonundaki çift maçlı finalde, Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçın rövanşında uzatmada 1-1'lik skorla saf dışı bıraktı.



Tek maçlı finallerde 1983-1984 sezonunda Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2-0, 1990-1991 sezonunda Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü 3-1, 1999-2000'de Galatasaray, Antalyaspor'u 5-3, 2005-2006'da Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 3-2, 2006-2007'de de yine Beşiktaş bu kez Kayseri Erciyesspor'u 1-0 yenerek, uzatmalarda kupaya uzandı.



1995-1996 sezonunda ise Galatasaray, ilk maçta 1-0 yendiği Fenerbahçe ile rövanşı Kadıköy'de oynadı. Normal süresi 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle kapanan maçın uzatma bölümünde 1 gol atan Galatasaray, ilk maçtaki avantajıyla kupayı kazanmayı bildi.



Yukatel Kayserispor sonunu getiremedi



Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkati çeken Yukatel Kayserispor, zorlu rakipleri geçerek yükseldiği finalde kupayı kaybetti.



Kupanın 3. turunda Artvin Hopaspor, 4. turunda Alagöz Holding Iğdır FK ve 5. turunda 68 Aksaray Belediyespor'u eleyen Yukatel Kayserispor, daha sonra son 16 turunda Fenerbahçe, çeyrek finalde Beşiktaş ve yarı finalde de Trabzonspor gibi güçlü takımları eleyerek finale yükselmişti.



Taraftarlardan yoğun ilgi



İki takımın taraftarları da karşılaşmaya yoğun ilk gösterdi.



Kayserispor ile Sivassporlu taraftarlar, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kendilerine ayrılan tribünleri büyük oranda doldurdu.



Bu arada A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz da finali, Hırvat futbolunun efsane oyuncularından Davor Suker ile statta izledi.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ