⚽18' Erdoğan

⚽25' Fofana

⚽32' Gradel

⚽63' Tetteh



📈Sivasspor deplasmanda 2 kez öne geçti, Yeni Malatyaspor yakaladı: 2-2!



📉Rıza Çalımbay, Hamza Hamzaoğlu'nun takımlarına rakip olduğu son 4 lig maçında yenilmedi (2 galibiyet, 2 beraberlik) pic.twitter.com/ohaCTcKFSO



— Sporx (@sporx) January 5, 2021

MAÇTAN DAKİKALAR

Süper Lig'in 17. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.Sivasspor, 18. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ile öne geçti. Yeni Malatyasoır, 25. dakikada Moryke Fofana ile eşitliği sağladı. Sivasspor, 32. dakikada Max Gradel ile tekrar öne geçti ve ilk yarı 2-1 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.Yeni Malatyaspor, 63. dakikada Benjamin Tetteh ile tekrar eşitliği sağladı. Sivasspor'un 80. dakikada Yatabare ile bulduğu gol VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor, 2 maç aradan sonra tekrar puanla tanıştı ve 21 puana yükseldi. Sivasspor ise üst üste ikinci kez berabere kaldı ve puanını 19 yaptı.Yeni Malatyaspor, bir sonraki lig maçını 9 Ocak Cumartesi günü Kayserispor'a karşı deplasmanda oynayacak. Sivasspor ise aynı gün Gaziantep'i ağırlayacak.17. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Orta sahadan topu taşıyan Robin Yalçın, ceza sahasında Gradel'le yaptığı verkaçta topu arka direkte bulunan Erdoğan Yeşilyurt'a ortaladı. Bu oyuncunun iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ertaç Özbir'in sağından ağlarla buluştu:22. dakikada ceza sahası içerisinde Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan yaptığı ortayla buluşan Gradel'in vuruşunda top auta çıktı.25. dakikada Yeni Malatyaspor eşitliği yakaladı. Ceza sahasın yayı üzerinde topla buluşan Adem Büyük, topu sağ kanatta bulunan Chebake ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topa düzgün bir vuruş yapan Fofana, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu:31. dakikada konuk ekip tekrar öne geçti. Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan ortaladığı topa, ceza sahasında iyi yükselen Gradel'in kafa vuruşu ağlarla buluştu:50. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.63. dakikada ev sahibi ekip tekrar eşitliği yakaladı. Ahmet Ildiz'ın soldan yaptığı ortaya iyi yükselen Tetteh'in yaptığı kafa vuruşu kaleci Ali Şaşal Vural elinden kaçırdı. Tetteh önündeki topu ağlara göndererek skora dengeyi getirdi:: Yeni Malatya: Sarper Barış Saka, Mustafa Savranlar, Cemal Alpay: Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Bülent Cevahir, Ahmed Ildiz (Dk. 87 Olcay Şahan), Acquah (Dk. 80 Umut Bulut), Adem Büyük, Tetteh, Fofana (Dk. 65 Lukoki), Topalli (Dk. 46 Kubilay Kanatsızkuş): Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Hakan Arslan, Fajr (Dk. 67 Jorge Felix), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 90+2 Ziya Erdal), Gradel (Dk. 80 Kayode), Yatabare: Dk. 17 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 32 Gradel (Demir Grup Sivasspor), Dk. 25 Fofana, Dk. 63 Tetteh (Yeni Malatyaspor): Dk. 29 Topalli, Dk. 34 Wallace, Dk. 53 Acquah (Yeni Malatyaspor), Dk. 30 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)