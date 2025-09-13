Sivasspor'dan trafik kazası açıklaması

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Sarıyerspor karşılaşmasının ardından bir trafik kazasının gerçekleştiğini açıkladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Sarıyerspor maçının ardından, mücadelede görevli olan ve aynı zamanda altyapı sporcuları olan 3 top toplayıcı çocuğun da içinde bulunduğu otomobilin karşı yönden gelen münibüs ile çarpıştığı kaydedildi. Kulüp, kaza sonrası etkilenen sporcularının ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını kaydetti.
Sivasspor'dan yapılan açıklamanın tamamı ise şu şekilde:
"Bugün sahamızda oynadığımız SMS Grup Sarıyerspor maçının ardından, mücadelede görevli olan ve aynı zamanda altyapı sporcumuz olan 3 top toplayıcı çocuğumuzun da içinde bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen minibüs ile çarpışmıştır. Yaşanan kaza sonrası altyapı sporcularımız ve araçta bulunan aile fertleri ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştır. Tedavileri devam eden sporcularımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, süreci yakından takip etmekteyiz."
