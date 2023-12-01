Sivasspor'dan 10 milyon euro'luk karar

Sivasspor, genç oyuncuları Yunus Emre Konak ve Emre Gökay'dan 10 milyon euro gelir bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'dan 10 milyon euro'luk karar
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01 Aralık 2023 10:30
Sivasspor'un 4 yıl önce başlattığı akademi projesinin meyveleri olarak Türk futbolunun vitrinine çıkan Yunus Emre Konak ve Emre Gökay geçtiğimiz haftalarda Dünya futbolunun 2006 doğumlu en iyi 60 genç futbolcusu listesi arasında yer almıştı.

Teklifler gelmeye başladı

The Guardian'ın listesinde Emre Gökay, Yunus Emre Konak ve Kasımpaşalı Yasin Özcan da yer bulmuştu. Sivasspor altyapısından yetişip hem Süper Lig'de hem de altyaş milli takımlarında dünyaca ünlü scoutların ilgisini çekmeyi başaran oyuncular için şimdiden Sivasspor'a teklifler gelmeye başladı. Yiğidolar'ın her iki oyuncuyla ilgili de hedefleri büyük.

5'in altına bakmayacaklar

Şimdilik gelen önerileri bekleten Kırmızı-Beyazlı yönetim, iki oyuncunun fiyatını belirledi. Sivasspor, Yunus Emre Konak ve Emre Gökay'dan 10 milyon Euro gelir elde etmeyi hedefliyor. Her iki futbolcuyla ilgili 5 milyon Euro'nun altında gelen tekliflerin değerlendirmeye alınmayacağı belirtildi.

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