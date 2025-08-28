28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
0-2
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
0-2
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
0-0
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
5-0
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
1-0
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
3-2
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
3-0
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
0-0
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
0-1
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
3-1
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
4-1
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
2-0
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
3-2
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
1-1110'
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
3-3107'
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
4-1

Sivasspor'da Veljko Simic, Sabah FC'ye kiralandı

Sivasspor'dan ayrılan Veljko Simic, Sabah FC'ye kiralık olarak transfer oldu.

28 Ağustos 2025
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sivasspor'da Veljko Simic, Sabah FC'ye kiralandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'da sol kanat oyuncusu Veljko Simic, Azerbaycan takımlarından Sabah FC'ye transfer oldu.

Kulübün açıklamasında, sol kanat oyuncusu 30 yaşındaki Veljko Simic'in 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Azerbaycan temsilcisi Sabah FC ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kırmızı beyazlı kulüp, Veljko Simic'e yeni takımında başarı diledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
