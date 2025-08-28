Sivasspor'da Veljko Simic, Sabah FC'ye kiralandı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'da sol kanat oyuncusu Veljko Simic, Azerbaycan takımlarından Sabah FC'ye transfer oldu.
Kulübün açıklamasında, sol kanat oyuncusu 30 yaşındaki Veljko Simic'in 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Azerbaycan temsilcisi Sabah FC ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Kırmızı beyazlı kulüp, Veljko Simic'e yeni takımında başarı diledi.
