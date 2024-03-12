Sivasspor'da sakatlık!

Sivasspor'da tecrübeli orta saha Hakan Arslan'ın sol kasık tendonunda yırtık tespit edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'da sakatlık!
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12 Mart 2024 16:25
Son güncelleme 12 Mart 2024 16:26
Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın sol kasık tendonunda yırtık olduğu belirlendi.

Sivasspor Kulübü, Hakan Arslan'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında sahamızda Corendon Alanyaspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan futbolcumuz Hakan Arslan'a gerçekleştirilen kontrollerde sol kasık tendonunda tam yırtık tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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