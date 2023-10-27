Sivasspor'da Alanya öncesi eksik yok

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında cumartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
Alanya OBA Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Mert Güzenge görev yapacak.
Topladığı 10 puanla ligde averajla 10. sırada yer alan Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.
Alanya OBA Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Mert Güzenge görev yapacak.
Topladığı 10 puanla ligde averajla 10. sırada yer alan Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.