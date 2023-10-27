29 Ekim

Sivasspor'da Alanya öncesi eksik yok

Süper Lig'de Alanyaspor ile karşılaşacak Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi eksik futbolcu bulunmuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'da Alanya öncesi eksik yok
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27 Ekim 2023 13:31
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında cumartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Alanya OBA Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Mert Güzenge görev yapacak.

Topladığı 10 puanla ligde averajla 10. sırada yer alan Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

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