Sırbistan, EuroBasket kadrosunu açıkladı

FIBA EuroBasket 2022'yi 9. sırada tamamlayan Sırbistan, 2023 FIBA Dünya Kupası ve Paris Olimpiyat Oyunları arasında bir gümüş ve bir bronz madalya kazanarak müthiş bir geri dönüş yaptı.Şimdi gözler FIBA EuroBasket 2025'e çevrilmiş durumda ve Sırbistan oldukça tehlikeli görünüyor.Svetislav Pesic, Nikola Jokic ve Bogdan Bogdanovic'in başını çekeceği Sırbistan Milli Takımı'nın 12 kişilik kadrosunu resmen açıkladı.Tecrübeli başantrenörün yaptığı son elemede Nikola Topić, Balša Koprivica ve Dejan Davidovac kadro dışında kaldı. Vasilije Micić, Nikola Jović ve Filip Petrušev ise kadroda yer aldı ve mücadeleye hazır.Aleksa AvramovicBogdan BogdanovicOgnjen DobricMarko GuduricNikola JokicNikola JovicStefan JovicVanja MarinkovicVasilije MicicNikola MilutinovFilip PetrusevTristan Vukcevic