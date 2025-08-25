25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
19:30
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

Sırbistan, EuroBasket kadrosunu açıkladı

Svetislav Pesic'in ekibi, FIBA EuroBasket 2025'in favorilerinden biri olarak gösteriliyor.

23 Ağustos 2025 15:29 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2025 09:33
Fotoğraf: Imago
FIBA EuroBasket 2022'yi 9. sırada tamamlayan Sırbistan, 2023 FIBA Dünya Kupası ve Paris Olimpiyat Oyunları arasında bir gümüş ve bir bronz madalya kazanarak müthiş bir geri dönüş yaptı.

Şimdi gözler FIBA EuroBasket 2025'e çevrilmiş durumda ve Sırbistan oldukça tehlikeli görünüyor.

Svetislav Pesic, Nikola Jokic ve Bogdan Bogdanovic'in başını çekeceği Sırbistan Milli Takımı'nın 12 kişilik kadrosunu resmen açıkladı.


Tecrübeli başantrenörün yaptığı son elemede Nikola Topić, Balša Koprivica ve Dejan Davidovac kadro dışında kaldı. Vasilije Micić, Nikola Jović ve Filip Petrušev ise kadroda yer aldı ve mücadeleye hazır.

FIBA EuroBasket 2025 için Sırbistan'ın tam kadrosu:

Aleksa Avramovic

Bogdan Bogdanovic

Ognjen Dobric

Marko Guduric

Nikola Jokic

Nikola Jovic

Stefan Jovic

Vanja Marinkovic

Vasilije Micic

Nikola Milutinov

Filip Petrusev

Tristan Vukcevic

1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
