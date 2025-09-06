Sırbistan'dan tek gollü galibiyet!

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu karşılaşmasında Letonya ile Sırbistan karşı karşıya geldi.
Daugavas Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada tek golle gülen taraf Sırbistan oldu.
Sırbistan'a galibiyeti getiren tek golü 12. dakikada Dusan Vlahovic attı.
Bu sonuçla birlikte Sırbistan, 3 maçın sonunda topladığı 7 puanla İngiltere'nin arkasından 2. sıraya yerleşti.
Ev sahibi Letonya, 9 Eylül günü Arnavutluk'a konuk olurken, Sırbistan ise aynı gün grubun lideri İngiltere'yi ağırlayacak.
Daugavas Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada tek golle gülen taraf Sırbistan oldu.
Sırbistan'a galibiyeti getiren tek golü 12. dakikada Dusan Vlahovic attı.
Bu sonuçla birlikte Sırbistan, 3 maçın sonunda topladığı 7 puanla İngiltere'nin arkasından 2. sıraya yerleşti.
Ev sahibi Letonya, 9 Eylül günü Arnavutluk'a konuk olurken, Sırbistan ise aynı gün grubun lideri İngiltere'yi ağırlayacak.