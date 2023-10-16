Sırbistan'da Dusan Tadic isyanı

Sırbistan'ın Macaristan ile oynadığı ve 2-1 kaybettiği maçta yedeklerde başlayan Dusan Tadic'e Sırp taraftarladan destek yağdı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
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Sırbistan'da Dusan Tadic isyanı
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16 Ekim 2023 13:48
Sırbıstan'ın Macaristan ile oynadığı ve 2-1 kaybettiği maça Fenerbahçe'nin yıldız isimlerden Dusan Tadic yedeklerde başladı. Sırp taraftarlar, mücadelenin ikinci yarısında oyuna giren Tadic ile ilgili dikkati çeken paylaşımlar yaptı.

"YEDEK KALMAYI HAK ETMİYOR!"

"Tadic yedek kalmayı ve kulübede oturmayı hak etmiyor" yorumlarında bulunan Sırplar, teknik direktör Dragan Stojkevic'i de istifaya davet etti.



TADIC'İN PERFORMANSI

34 yaşındaki kanat, Sırbistan adına 101 maçta 21 golü bulunuyor. Tadic, Fenerbahçe'de de 16 maçta 6 gol, 2 asist katkısı sundu.  

 
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