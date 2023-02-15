Trabzonsporlu Manolis Siopis, UEFA Konferans Ligi'nde Basel ile perşembe günü oynayacakları maç öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Sözlerine depremle başlayan 28 yaşındaki Yunan futbolcu "Deprem nedeniyle çok üzgünüm. Maçla ilgili çok söyleyebilecek bir şey yok. Bu maçı Türkiye olarak hep birlikte oynayacağız. Türkiye bir bütün olduğunu gösterecek. Taraftarlardan bilet almalarını ve bizimle olmalarını rica ediyorum. Bu bilet geliri depremzedelere gidecek. Bütün dualarım depremden etkilenen ailelerin daha güçlü olması." dedi.



Kurtarma çalışmalarında Yunan ekipleriyle Türk halkının sevgi dolu görüntülerinin hatırlatılması üzerine Siopis "Hepimiz insanız, hepimiz eşitiz. İki farklı ülke olabiliriz ama bence aynıyız. Birbirimize çok yakınız, kültürlerimiz çok benzer. Yunan halkı, Türkiye'ye her zaman yardıma gelmeye hazır olacaktır. Çok güzel görüntüler gördüm ve çok duygulandım." açıklamasını yaptı.





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