'EN FORMDA OLAN BEŞİKTAŞ'

'BEŞİKTAŞ'A SAYGI GÖSTERİN'

YENİ TRANSFER ŞART

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Sinan Vardar, siyah-beyazlıların gündemini değerlendirdi. Fotomaç Gazetesi'ndeki yazısında Vardar, kulübenin güçlendirilmesi mesajı verdi ve transfer çağrısı yaptı. Sinan Vardar'ın yazısının tamamını gazeteyi satın alarak okuyabilirsiniz. İşte Sinan Vardar'ın yazısından öne çıkan bölümler...Beşiktaş geçen sezonki Beşiktaş değil... Takım her haliyle ışık saçıyor. Beşiktaş, fizik kondisyon olarak çok daha güçlü ve özellikle de zengin hücum organizasyonlarıyla ligi iyi bir yerde bitirme potansiyeli olan bir takım görünümünde... Tabii burada yeni transferlerin takıma kısa sürede uyum sağlaması da Beşiktaş'a çok büyük güç kattı. Geçtiğimiz sezon sonunda 14 futbolcunun ayrılmasının ardından "Bu transfer de olmamış" diyecek bir oyuncu yok. Beşiktaş doğru yolda ilerliyor. Daha kışı, yağmuru, çamuru olacak. Erkenden takımı havaya sokmamak gerek ama şu anda Türkiye'nin en formda takımının Beşiktaş olduğu apaçık ortada.Ancak bakıyorum da, Beşiktaş üzerine algı operasyonları şimdiden başladı. Tabii her yoruma saygım var ama Beşiktaş'a saygı duyulmasını beklerim. "Beşiktaş iyi değil, rakipleri çok kötü" gibi sığ yorumlara gülüp geçiyorum. "Valerien Ismael'in oynattığı futbol maç kazandırır, şampiyon yapmaz" sözünü de iyi niyetli bir görüş olduğunu kabul etmem mümkün değil. Hele hele Weghorst'un Ailesi'nin mal varlığını tartışmaya açılması ev ailesine sömürgeci yakıştırması yapılması ne denir. ne yazılır bilemiyorum. Şimdilik el insaf diyelim. Maalesef Türkiye'de futbol zihni sinir algılarla yönetilmeye çalışılıyor. İlk 4 haftada yaşanan türlü hakem hataları, garip saçma algılara rağmen Beşiktaş şampiyonluğun şu anda en büyük favorisi...Beşiktaş camiasının bu algılara karşı birlik olması gerekiyor. Maalesef bildim bileli Beşiktaş'ın önü kesilmeye çalışılıyor. Ama gerçek olan bir şey var ki Beşiktaş'ın özellikle savunmaya yerli oyuncu transferi yapması gerek. Bu kadro yapısıyla yerli rotasyonunda sorun yaşanabilir. Transferin bitmesine 1 hafta kaldı, bu süre çok iyi değerlendirilmeli ve özellikle kulübe güçlendirilmeli.