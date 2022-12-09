Spor yazarlarından Sinan Vardar, Fotomaç'taki köşesinde Beşiktaş ile ilgili bir yazı kaleme aldı.



İşte Vardar'ın o yazısı...



"ELİNİZİ TAŞIN ALTINA KOYUN"



Geçtiğimiz hafta sonunda yapılan Beşiktaş Divan Kurulu toplantısında siyah beyazlı kulübün borcu açıklandı; tam 6 milyar 264 milyon 803 bin 267 TL. Kulübün toplam borç-alacak farkı ise 5 milyar 692 milyon 761 bin 438 TL... Rakam ürkütücü gözükmesine rağmen Amerikan doları olarak hesap edildiğinde 305 milyon dolar! Bir önceki başkanın döneminde bu rakam 500 milyon dolar civarındaydı. Akılcı planlamayla Beşiktaş camiası bu borcu tasfiye edebilir. Ne yapılması gerektiğini ben daha önceki yazı ve televizyon programlarında defalarca belirttim. Ama bir şey var ki; bilhassa camianın önde gelenleri mutlaka ellerini taşın altına koymalı.



"CEZALARINI ÇEKMELİLER"



Divan Kurulu toplantısında Divan Kurulu Başkanı Sayın Tevfik Yamantürk, Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimini biraz ağır bir şekilde tenkit etti. Şöyle bir bakarsak; olağan kongremize iki yıldan fazla var. Şöyle anlaşıyor ki; Tevfik Bey önümüzdeki kongrede aday olacak. Bu arada geçmiş dönemde aday listesinde bulunduğum Sayın Hasan Arat da geçmişe dair eleştirilerini ortaya koyup Yamantürk ve Çebi'nin kırgınlıkları bir kenara koyması gerektiğini belirtti ve barışçıl olunması gerektiğine vurgu yaptı. Bu davranış; Sayın Arat'a çok yakıştı. Türkiye'de bütün kulüpler olduğu gibi Beşiktaş da darboğazda... Bu zor günlerde ben ve Vardar Ailesi olarak başkana ve bilhassa Şenol Güneş'e tam desteğimizi vereceğiz. Ama kulübümüzde usulsüzlük yapanların da maddi ve manevi en ağır şekilde cezalandırılmasını can-ı gönülden diliyorum. Bu konuda da ısrarcı olacağım. Yöneticiler bilmeyerek yanlış yapabilir ama bilerek yapıyorlarsa cezalarını çekmeliler.



"BU CAMİAYA BU BORÇLAR HAFİF GELİR"



Şöyle bir özet yaparsak; şu anda birlik ve beraberlik son derece önemli... Taraftarlar simit yemeyerek maçlara geliyorsa; akil adamlar da maddi ve manevi olarak kulübe tam destek vermeli. Beşiktaş'ın marka değerini yükseltip, gelirlerimizi artırmalı, bilhassa dünyadaki üretken kulüpleri örnek alıp yeni ve doğru bir düzen kurulmalı... Camiada görev yapan kim olursa olsun; Sinan Ağabeyiniz ve ailemize başvurulursa yılların bilgi birikimini sunmaya hazırız. Beşiktaşlılar hiç moralinizi bozmayın. Bu camiaya bu borçlar hafif gelir. Ama lütfen birlik, beraberlik, sağduyu ve bilenlere hürmet...



