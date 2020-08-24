Sinan Gümüş ve Filip Novak sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ve Filip Novak, sağlık kontrolünden geçti.

Haber; AA
Sinan Gümüş ve Filip Novak sağlık kontrolünden geçti
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24 Ağustos 2020 17:13
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Sinan Gümüş ve Filip Novak, sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Acıbadem Altunizade Hastanesinde detaylı kan tetkikleri yapılan Fenerbahçeli futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sarı-lacivertli futbolcuların sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.



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