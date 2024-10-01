Sinan Engin'den canlı yayında Okan Buruk'a tepki

Beşiktaş Kulübü, Kayserispor maçının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un fikstür ile ilgili eleştirilerine tepki gösterirken, siyah-beyazlı camianın önemli isimlerinden Sinan Engin de canlı yayında flaş ifadeler kullandı.
Okan Buruk'un fikstür eleştirisinin doğru olmadığını söyleyen Sinan Engin "Okan Buruk fikstür için konuşuyor! Sevgili Okan... Beşiktaş'ın fikstüründen haberin var mı? Beşiktaş, Avrupa maçlarından sonra 7 deplasmana gidecek. Haberin var mı, biliyor musun?" ifadelerini kullandı.
Sözlerine devam eden Sinan Engin ayrıca "Sevgili Okan Buruk... Bu adalet mi? Beşiktaş'ta kimse bununla ilgili çıkıp veryansın etmiyor. 'Bizim üstümüze oynuyorlar' falan demiyorlar. Beşiktaş camiası aslan gibi ağzını açmıyor, neyse fikstür ona uyuyor." dedi.
Okan Buruk'un fikstür eleştirisinin doğru olmadığını söyleyen Sinan Engin "Okan Buruk fikstür için konuşuyor! Sevgili Okan... Beşiktaş'ın fikstüründen haberin var mı? Beşiktaş, Avrupa maçlarından sonra 7 deplasmana gidecek. Haberin var mı, biliyor musun?" ifadelerini kullandı.
Sözlerine devam eden Sinan Engin ayrıca "Sevgili Okan Buruk... Bu adalet mi? Beşiktaş'ta kimse bununla ilgili çıkıp veryansın etmiyor. 'Bizim üstümüze oynuyorlar' falan demiyorlar. Beşiktaş camiası aslan gibi ağzını açmıyor, neyse fikstür ona uyuyor." dedi.