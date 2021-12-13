Sinan Engin: 'Beşiktaş'ın yeni hocası, yüzde 80...'

Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün kim olacağı merakla beklenirken, siyah-beyazlı camiayı yakından tanıyan Sinan Engin'den flaş bir iddia gündeme geldi.



Siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörünün yabancı olacağını söyleyen Sinan Engin "Beşiktaş'ın yabancı bir teknik adamla anlaştığını duydum. Şenol Güneş devre arasında bir takım almak istemiyormuş. Yönetim kurulu toplantısında son karar verilecek. Yönetimde bir grup yabancı teknik adam istiyor." dedi.



Sinan Engin, "Beşiktaş'ın yeni teknik drektörü, Portekiz Ligi takımlarından Estoril'in başında bulunan Bruno Pinheiro olabilir. Yüzde 80 anlaşma sağlanmış" ifadelerini kullandı.



Ayrıca Sinan Engin "Sergen Yalçın'a kırıldım. Beşiktaş tarafına güzel veda etmesi gerekiyordu. Bir açıklama yapması gerekiyordu. Bu hafta Sergen Yalçın konuşacak. Çok sevdiği taraftarlarına veda edecek." açıklamasını yaptı.



PINHEIRO: "ATEŞ OLMAYAN YERDEN DUMAN ÇIKMAZ"



Bruno Pinheiro, Estoril'in Belenenses'i 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Beşiktaş iddialarıyla ilgili gelen bir soruya cevap verdi.



Pinheiro, "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Şu an Estoril'in teknik direktörüyüm. Estoril'de çok değerliyim ve açıkçası Estoril'de mutluyum." ifadelerini kullandı.





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