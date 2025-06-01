Simone Inzaghi'den geleceği için açıklama!

Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, PSG karşısındaki Şampiyonlar Ligi finalinin ardından açıklamalarda bulundu.İtalyan teknik adam,dedi.Sözlerine devam eden Inzaghisözlerini sarf etti.5-0'lık maç içindiyen Inzaghi,ifadelerini kullandı.Inzaghi, geleceğiyle ilgili,sözlerini sarf etti.Final maçından mağlup ayrılan Inter'de teknik direktör Simone Inzaghi dedeğerlendirmesinde bulundu.Inzaghi,ifadesini kullandı.Son 3 yılda 2 finalde mücadele eden ve her iki finali de kaybeden Inter'de maça gelen taraftarlarını üzdüklerini söyleyen Inzaghi,diye konuştu.