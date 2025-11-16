16 Kasım
Macaristan-İrlanda
17:00
16 Kasım
Portekiz-Ermenistan
17:00
16 Kasım
Azerbaycan-Fransa
20:00
16 Kasım
Ukrayna-İzlanda
20:00
16 Kasım
Arnavutluk-İngiltere
20:00
16 Kasım
Sırbistan-Letonya
20:00
16 Kasım
İsrail-Moldova
22:45
16 Kasım
İtalya-Norveç
22:45
16 Kasım
Nijerya-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Simon Kjaer: "Milan yeniden Milan oldu!"

Milan'ın eski stoperi Simon Kjaer, takımın son durumu hakkında umutlu olduğunu açıkladı.

calendar 16 Kasım 2025 14:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Simon Kjaer: 'Milan yeniden Milan oldu!'
Milan'ın eski savunmacısı Simon Kjaer, Milan'ın bu sezon Serie A şampiyonluğunu kazanabilecek kapasitede olduğunu söyledi.

"Allegri'nin Milan'ı hakkında izleniminiz nedir?" sorusunu yanıtlayan Kjaer, şu ifadeleri kullandı:

"Milan yeniden Milan oldu. Modric ve Rabiot'nun gelişiyle büyük bir tecrübe kazandılar… Ve bence tecrübe günümüzde en az değer verilen şeylerden biri.

Bana göre ligi kazanabilirler çünkü doğru teknik direktöre sahipler. Artık takımın patronunun kim olduğu çok net. Geçen yıl bu net değildi."

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
