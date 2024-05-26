Milan ile sözleşmesi sona eren Simon Kjaer, Salernitana maçı sonrası İtalyan ekibine veda etti.



Danimarkalı savunma oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her zaman Milan için oynamayı hayal etmiştim ve gerçekte olan hayalim kadar güzeldi. Bu kulüp için oynamak benim için bir ayrıcalık ve onurdu. Kulüpteki herkese ve özellikle taraftarlara tüm kalbimle teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



Milan forması altında 121 maçta sahaya çıkan 35 yaşındaki Simon Kjaer, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.





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