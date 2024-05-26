Simon Kjaer'den Milan'a veda!

Milan ile sözleşmesi sona eren Simon Kjaer, İtalyan ekibine veda etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Simon Kjaer'den Milan'a veda!
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26 Mayıs 2024 14:42
Milan ile sözleşmesi sona eren Simon Kjaer, Salernitana maçı sonrası İtalyan ekibine veda etti.

Danimarkalı savunma oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her zaman Milan için oynamayı hayal etmiştim ve gerçekte olan hayalim kadar güzeldi. Bu kulüp için oynamak benim için bir ayrıcalık ve onurdu. Kulüpteki herkese ve özellikle taraftarlara tüm kalbimle teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Milan forması altında 121 maçta sahaya çıkan 35 yaşındaki Simon Kjaer, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

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