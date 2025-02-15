Simon Banza, büyük maçları boş geçmiyor!

Trabzonspor forması giyen Simon Banza, bu sezon Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ağlarına da gol gönderdi.

Haber; Sporx.com
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Simon Banza, büyük maçları boş geçmiyor!
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15 Şubat 2025 19:23
Son güncelleme 15 Şubat 2025 19:42
Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan Trabzonspor, mücadelenin 17. dakikasında Simon Banza ile öne geçti.

Fenerbahçe'ye iki, Galatasaray'a bir gol atan Banza, Beşiktaş ağlarını da havalandırdı ve bu sezon büyük maçları boş geçmedi.

Banza, Beşiktaş maçındaki golüyle birlikte Süper Lig'deki gol sayısını 14'e yükseltti.

Simon Banza, Süper Lig tarihinde Trabzonspor formasıyla bir sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a gol atan dördüncü yabancı oyuncu oldu.

Trabzonspor'da daha önce Maxi Gomez, Alexander Sörloth ve Jacek Cyzio bu başarıyı yakalamıştı.


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