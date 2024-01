Siirt altyapısında yetişen 'yıldız krampon'ların milli forma mücadelesi

TFF 3. Lig 4. Grup'ta oynayan Siirt İl Özel İdarespor'un altyapısında yetişen biri U14 milli takıma, 6'sı ise bölge karmasına seçilen 7 sporcu, hayalini kurdukları takımlarda forma giymek için ter döküyor.



Altyapıda 6 kategoride mücadele eden 12-17 yaş grubu 150 sporcu, hocaları eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.



Hafta içi okul sonrası, hafta sonu da belirli saatlerde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2 numaralı sentetik sahasında dayanıklılık testine tabi tutulan çocuklar, tek ve çift kale maç yapıyor.



Geçen yıl 14 yaş grubunda Veli Kayaalp ve Ahmet Elçi, 13 yaş grubunda Ahmet Mert Yeşiltepe, Ahmet Olğaç, Emrehan Taşkın ve Onur Tan, bu yıl da 13 yaş grubunda Ömer Esen bölge karmasına seçildi.



Bu sporcular arasında Kayaalp, Antalya'da düzenlenen bölgelerarası karma maçlarında U14 Milli Takıma'na alındı.



- Erhan Aydın: "Milli takım seviyesinde oynayabilecek çok yetenekli çocuklar var"



Siirt İl Özel İdarespor Altyapı Koordinatörü Erhan Aydın, AA muhabirine, altyapıda yetişen 7 çocuğun bölge karmasına seçildiğini, 16-19 yaş arası 7 sporcunun da profesyonel takımlara gönderildiğini söyledi.



Altyapıda genç cevherlerin yetiştiğini dile getiren Aydın, "4 yıl öncesine kadar tek yaş grubu takım varken bunu 6'ya çıkardık. Çalışmalar sonucu altyapıyı çok iyi bir yere getirdik. Altyapı uzun vade gerektiriyor, meyvelerini ancak yıllar içinde alabiliyorsunuz. Her sene milli takım yaş grubu karmalarına en az bir veya iki sporcu kazandırıyoruz. Milli takım seviyesinde oynayabilecek çok yetenekli çocuklar var. Son iki yılda, biri U14 milli takım olmak üzere 7 sporcu bölge karmasına seçildi. Son üç yılda 7 sporcuyu da profesyonel takımlara kazandırdık." dedi.



Aydın, bazı mali sıkıntılardan dolayı antrenör ihtiyacını İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle yapılan iş birliği protokolüyle karşıladıklarını belirterek, katkı sunanlara teşekkür etti.



- Siirt altyapısında 150 sporcu yetişiyor



Altyapı hocası Muhammet Ekrem Kurt da her yıl yetenek taraması yaparak çok sayıda Siirtli çocuğu altyapıya kazandırdıklarını söyledi.



Kırsaldaki çocuklara ulaştıklarını anlatan Kurt, şöyle konuştu:



"4 yıl önce yetenek taraması yaptık, en iyi çocukları seçtik. 12-17 yaş arası 6 grupta 25'er kişi var. Her sene de başarılı olanları kulüplere gönderiyoruz. Sadece çocuklara futbol öğretmiyoruz, eğitim ve okuldaki ders takiplerini de yapıyoruz. Özellikle bölge karmasına seçilip, göz dolduran çocuklarımızın yeteneklerini keyfediyoruz. Siirt'te çok büyük cevherler var. Türk futboluna, milli takıma oyuncu kazandıracak kapasitedeki çocukları belirliyoruz."



Genç yeteneklerden Veli Kayaalp, U14 milli takıma seçilmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.



"Geçen yıl Antalya'da milli takım tesislerinde bölge karmaları maçlarında beni beğendiler." diyen Kayaalp, " Futbolu çok seviyorum. Dört büyük takımdan birinde oynamayı hedefliyorum." ifadesini kullandı.



13 yaşındaki Ömer Esen de 2 yıl önce yapılan seçmelerde altyapıya girdiğini belirtti.





