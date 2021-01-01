Sheppard: "Russ takas istemedi, ama Clippers'ı önerdiğimde 'asla' dedi"

Washington Wizards genel menajeri Tommy Sheppard, eski oyuncusu Russell Westbrook'a LA Clippers'a katılmakla ilgili soru sorduğunda "Asla" dediğini söyledi.



Sheppard, Westbrook'un takımdan bu yaz takas edilmek istediği yönündeki haberleri yalanladı.



Sheppard'a göre 32 yaşındaki yıldızın Lakers'a katılmak istediği doğruydu, ancak anlaşmanın gerçekleşmemesi durumunda takımda kalmakta bir sakınca görmemişti.



62 yaşındaki yönetici, Russ'a başka bir Los Angeles takımı olan Clippers'a katılmak isteyip istemediğini sorduğunu, Westbrook'un doğrudan "Asla" yanıtını verdiğini belirtti:



"Bu konuda doğru şeyi anlattığımdan emin olmam gerek. Russell aslında hiç takas talebinde bulunmadı. Sadece 'Lakers'a gitme imkanım varsa, bunu çok isterim. Olmazsa, burada kalırım' dedi.



'Peki ya Clippers?' diye sorduğumda ise, 'Asla' yanıtını verdi. Yani Russell burada olmaktan mutluydu ve biz de varlığından ötürü oldukça minnettardık."



