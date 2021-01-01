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Shaq: "Kobe ile aramızdaki kavga, pazarlama amaçlıydı"

Los Angeles Lakers efsanesi Shaquille O'Neal, kendisinin ve Kobe Bryant'ın arasındaki kavganın "pazarlama" amacıyla olduğunu iddia etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers efsanesi Shaquille O'Neal, kendisinin ve Kobe Bryant'ın arasındaki kavganın "pazarlama" amacıyla olduğunu iddia etti.

O'Neal, 'Full Send' isimli podcastte Bryant ile aralarında bir rekabet varmış gibi rol yaptıklarını açıkladı.

Shaq ve Kobe, oynadıkları dönemde bazı konularda aynı fikirde değillerdi. 2000 sezonunda Shaq'ın, Bryant için "Çok bencil oynuyor" dediği bildirilmişti.

Kobe'nin oyun stiliyle beraber biraz "fazla bencil" olduğu algısı, beraber oldukları tüm dönemlerde öne çıkan konulardan biri olmuştu.

Ancak Shaq, yıllar sonra aralarındaki bu "kavganın" yalnızca pazarlama amaçlı olduğunu belirtti:

"Soyunma odasındaki kavgayı sürdürmemin sebebi, pazarlamadan anlayan biri olmamdı. Yani, 'Ben onu sevmem, o da beni sevmez' muhabbeti herkesin konuştuğu bir şeydi. Tek istediğim de buydu. Ama bir noktada insanlar buna fazlaca inanmaya başlamışlardı. Eğer gerçekten inanıyorsanız, dört kez Finallere çıkıp üç kez kazanabilir miydik?

Yani bunların hepsi saygı çerçevesinde bir ağabey-kardeş ilişkisinden ibaretti."

Shaq, benzer ifadeleri önceki yıllarda da açıklamış, Kobe ile arasında geçen anlaşmazlıkların abartıldığı kadar büyük olmadığını belirtmişti.


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