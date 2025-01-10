Oklahoma City Thunder süperstarı Shai Gilgeous-Alexander, Thunder'a olan sadakatini ilan etti ve herhangi bir "büyük pazar" takımında oynamak istemediğini söyledi.



Thunder'ın yıldız oyuncusu, Oklahoma City'de çok mutlu olduğunu ve başka hiçbir yerde oynamak istemediğini şu sözlerle açıkladı:



"Sadece kendi adıma konuşabilirim. Oklahoma City'yi çok seviyorum ve Oklahoma City'de olmadığım bir dünya düşünemiyorum. Pazar olsun ya da olmasın. Umurumda değil. Bulunduğum yeri seviyorum ve memnunum. Organizasyondaki ve etrafımdaki insanları çok seviyorum ve önemli olan şeyler bunlar.



Her gün işe yüzüm gülerek gidiyorum. Benim için pazar önemli değil. Para ise belli bir ölçüde önemli değil. Yaptığım şeyden üst düzeyde keyif aldığım sürece, etrafımdaki insanları da hep seveceğim."



Gilgeous-Alexander'ın Thunder ile olan sözleşmesinin bitimine iki sezon daha bulunuyor. MVP adayı bu yaz döneminde kontratını uzatma şansına sahip olacak fakat 2026 yazında sözleşmesine beşinci yılı ekleyebilene kadar bu imzayı erteleyebilir.



