Sevilla'nın hasreti 6 maça çıktıa

İspanya La Liga'nın 15. haftasında Celta Vigo ile Sevilla karşı karşıya geldi.



Balaidos StadI'nda oynanan karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.



Karşılaşmanın 33. dakikasında Celta Vigo Veiga'nın golüyle öne geçerken ilk yarıyı da 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Sevilla, 54. dakikada Salas'ın golüyle eşitliği sağladı. 86. dakikada Carmonas Sevilla'yı 10 kişi bırakırken maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.



Bu sonuçla Sevilla'nın ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıkarken 12 puana yükselerek düşme hattından bu hafta da kurtulamadı. Celta Vigo ise 13 puana yükseldi.





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