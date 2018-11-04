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Sevilla ile Real Sociedad yenişemedi!

UEFA Avrupa Ligi'nde Akhisarspor'un rakiplerinden Sevilla'nın, La Liga'da deplasmanda Real Sociedad'la mücadelesi golsüz tamamlandı

Kaynak: AA
Sevilla ile Real Sociedad yenişemedi!
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04 Kasım 2018 23:20
Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakiplerinden Sevilla, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 11. haftasında konuk olduğu Real Sociedad ile 0-0 berabere kaldı. 

Anoeta Stadı'nda Real Sociedad ile Sevilla arasında oynanan karşılaşmada iki takım da yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi. 

Barcelona'nın 24 puanla lider olduğu La Liga'da Sevilla, puanını 20 yaparak Atletico Madrid ve Alaves'in averajla önünde ikinci sıraya yükseldi. Real Sociedad ise 13 puanla 13. sırada yer aldı.

Sevilla, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. hafta maçında 8 Kasım Perşembe günü Akhisarspor'a konuk olacak.

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