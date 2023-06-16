Sevilla'da Monchi dönemi sona erdi

Sevilla, Sportif Direktör Monchi ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Sevilla'da Monchi dönemi sona erdi
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16 Haziran 2023 21:28
UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla Sportif Direktör Monchi ile yollarını ayırdığını açıkladı.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada 54 yaşındaki İspanyol teknik adam ile karşılıklı anlaşarak kulüpteki görevinden ayrıldığı belirtildi.

Monchi'nin önümüzdeki günlerde bir basın açıklaması yapacağı ve Sevilla'ya veda edeceği aktarıldı.

2019 yılından bu yana Sevilla'da Sportif Direktör olarak görev alan İspanyol çalıştırıcı son olarak Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Monchi'nin ismi bir süredir İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa ile anılıyor.

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