Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Servet Çetin, mücadelenin hakemi Zorbay Küçük'ün kararlarıyla oyuna etki ettiğini söyledi.



Yayıncı kuruluşa konuşan Servet Çetin "Hakem maçın önüne geçti. 38. dakikada Gedson Fernandes'in kırmızı kart görmesi gerekirdi. Oyuncunun ayağı mı kırılmalı? Hakem düdük ağzında gezdi! En ufak bir şeyde Beşiktaş'a bir şey olunca çaldı. Bakhtiyor Zaynutdinov bir müdahalesi var, kart çıkmıyor. Beşiktaş hak etti. Ancak hakem maçın önüne geçti. Gedson en iyi oyuncuları, atılsa oyun başka yere gidebilirdi. Beşiktaş yine kazanabilirdi ama kırmızı olmalıydı." dedi.



BASIN TOPLANTISI



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çetin, "Futbol konuşmak istiyorum ama hakemler izin vermiyor. 38. dakikada Gedson'un hareketi net kırmızı karttı. Rakibin 10 kişi kalması oyunun seyrini değiştirebilirdi. Bunları bahane olarak söylemiyorum, Beşiktaş galibiyeti hak etmiştir. Hakem oyunun seyrini etkilemiştir. Gedson sahada olmasa farklı bir maç olabilirdi. Bakhtiyor Zaynutdinov'un Murat'ın ayağına bastığı ve sonrasında süpürdüğü pozisyonda sarı kart yok. Hakem düdük ağzında gezdi, bizim aleyhimize çaldı. Biraz daha dikkatli olmalarını söylüyorum. Böyle bir maç yöneteceğini bilsem hazır olmayan oyuncularımı oynatır hazırlardım. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum ama hakem maçın önüne geçmiştir." ifadelerini kullandı.



Transfer çalışmalarının devam ettiğini aktaran Çetin, "Forvet düşünüyoruz, farklı bir bölge için de çalışmalarımız var. Transfer dönemi bitmeden o oyuncuları alabilirsek daha iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.



